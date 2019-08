Kassel (dpa/lhe) - Der Landkreis Kassel hat die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern verboten. Grund ist die anhaltende Trockenheit wegen des wenigen Regens in der Region, wie ein Sprecher des Landkreises am Freitag mitteilte. Die Wasserstände der Bäche, Flüsse und Seen seien "extrem niedrig". Das gefährde Pflanzen und Tiere, denn ihr Lebensraum schwinde. Wer ohne Erlaubnis Wasser aus Oberflächengewässern entnimmt, begeht nun eine Ordnungswidrigkeit und muss ein Bußgeld in Höhe von bis zu 100 000 Euro zahlen.