Klöckner will Jugend beim Waldgipfel: "gehören mit an Tisch"

Hauenstein (dpa/lrs) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will zu ihrem geplanten Waldgipfel auch Vertreter von Nachwuchsorganisationen wie der Waldjugend einladen. "Die gehören mit an den Tisch, nicht nur die Großen, die überall dabei sind", sagte Klöckner am Freitag beim Besuch eines Jugendlagers im pfälzischen Hauenstein. Dort diskutierte die Ministerin mit Teilnehmern über den Zustand des Waldes und die Folgen des Klimawandels. Die Waldjugend ist die Jugendorganisation der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Der Termin in Hauenstein bildete den Abschluss einer Woche, in der Klöckner sich an mehreren Orten ein Bild vom Zustand des Waldes machte. Angesichts der schwierigen Lage im Forst will die Ministerin für September einen nationalen Waldgipfel einberufen.