Hannover (dpa/lni) - Aus Protest gegen eine im Mittelgebirgszug Ith geplante Deponie für Bauabfälle hat eine Bürgerinitiative eine Petition beim Landtag in Hannover eingereicht. Online waren rund 9000 Unterschriften zusammengekommen, davon etwa 8000 aus Niedersachsen, wie die Initiatorin Britta Kellermann am Samstag sagte. Etwa 40 Unterstützer seien am Tag der Offenen Tür im Landtag dabei gewesen, aus formalen Gründen sei das Anliegen aber als Einzelpetition eingereicht worden. Ein Banner durfte die Bürgerinitiative nicht entrollen, da keine Kundgebung angemeldet war. Kellermann war dennoch zufrieden: "Ich denke, dass wir unser Anliegen gut vertreten haben."