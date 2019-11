Hannover (dpa/lni) - Nur noch 130 Birkhühner leben in der Lüneburger Heide. Damit stehe dieses wichtige Vorkommen der bundesweit selten gewordenen Vögel möglicherweise vor der Auslöschung, warnte die Landesjägerschaft in Hannover. Nach einer vorübergehenden Erholung der Bestände seien Experten zunächst davon ausgegangen, dass es gute Chancen für einen langfristigen Erhalt des Birkhuhns in der Heide gebe, sagte der Sprecher der Landesjägerschaft, Florian Rölfing. Doch nun sehe es schlecht aus. Die Jäger fordern, mehr Anstrengungen zum Erhalt der Art zu unternehmen. In der Lüneburger Heide ist eines der letzten Vorkommen der Birkhühner in ganz Mitteleuropa.