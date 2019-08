Hannover (dpa/lni) - Aus Protest gegen eine im Mittelgebirgszug Ith geplante Deponie für Bauabfälle will eine Bürgerinitiative am Samstag (11.00 Uhr) beim Landtag in Hannover eine entsprechende Petition einreichen. Diese soll im Rahmen des Tags der Offenen Tür an den Petitionsausschuss, die Landtagspräsidentin und die Abgeordneten aus der Region übergeben werden, wie die Initiatoren ankündigten. Für ihre Petition haben sie nach eigenen Angaben rund 9000 Unterschriften zusammenbekommen.