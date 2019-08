Initiative gegen Bauabfall-Deponie will Petition übergeben

Hannover (dpa/lni) - Aus Protest gegen eine im Ith geplante Deponie für Bauabfälle will eine Bürgerinitiative heute (11.00 Uhr) im Landtag eine entsprechende Petition einreichen. Diese soll im Rahmen des Tags der offenen Tür an den Petitionsausschuss, die Landtagspräsidentin und die Abgeordneten aus der Region übergeben werden, wie die Initiatoren ankündigten. Für ihre Petition haben sie nach eigenen Angaben rund 9000 Unterschriften zusammenbekommen.

Die Unterzeichner fordern vom Land und dem Gewerbeaufsichtsamt in Hannover, keine Ausnahmegenehmigung für den Betrieb in dem Mittelgebirgszug im Weserbergland zu erteilen. Außerdem wollen sie das Gelände in das umliegende europäische Schutzgebiet "Flora-Fauna-Habitat Ith" aufnehmen lassen. Das Verzeichnis der für einen Steinbruch vorgesehenen Abfälle gehe über reinen Bauschutt weit hinaus, kritisierte Initiatorin Britta Kellermann.

Der Steinbruch soll mit Bauabfällen verfüllt werden. Darunter fällt nach Angaben der Gegner des Projektes auch sogenannter freigemessener Bauschutt aus Atomkraftwerken wie Grohnde, der nicht überwacht werden muss. Die Kritiker des Vorhabens befürchten unter anderem, dass Schadstoffe austreten könnten. Der Betreiber hat dagegen versichert, dass die Deponie ausreichend abgedichtet werden soll. Eine Gefährdung des Grundwassers könne ausgeschlossen werden.