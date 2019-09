Hamburg (dpa/lno) - Eine speziell für Hamburg entwickelte Regenwasserbehandlungsanlage ist am Dienstag in Betrieb genommen worden. Damit werde das Straßenabwasser in einem Einzugsgebiet von rund 40 Hektar von giftigen Schadstoffen befreit, teilte die Wirtschaftsbehörde mit.

Schmutz- und Schadstoffe, Schwermetalle und organische Schadstoffe werden durch Regen von der Straße in das Grundwasser gespült. Dadurch werde die Wasserqualität beeinträchtigt, hieß es. Allein an dem Standort der Anlage im Stadtteil Lurup würden jährlich neun Tonnen Mikroplastik durch Reifenabrieb sowie andere Schmutz- und Schadtstoffe in das Grundwasser hineingetragen, wie Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) mitteilte.

In der neuen Anlage folge auf die mechanischen Vorreinigung des Wassers die biologische Reinigung in einem mit Schilf bepflanzten Becken. Dass erstmals Schilflamellen für die Aufbereitung eingesetzt werden, sei das Besondere an dem Projekt. Das gereinigte Wasser wird anschließend in einem weiteren Becken versickert, um neues Grundwasser zu bilden.

Die neue Regenwasserbehandlungsanlage sei ein Pilotprojekt, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Zehn weitere derartige Anlagen seien im Hamburger Stadtgebiet geplant.