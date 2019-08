Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Umweltbehörde hält ein Böllerverbot aus Gründen der Luftreinhaltung an Silvester für unverhältnismäßig. Der von der EU vorgegebene Rahmen für Feinstaub werde in Hamburg seit Jahren eingehalten, sagte Sprecher Björn Marzahn der Deutschen Presse-Agentur. "In Hamburg war eine Überschreitung dieses Tagesmittel 2011 zum letzten Mal aufgetreten. Seitdem wird der Grenzwert eingehalten."