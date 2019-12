Groß Mohrdorf (dpa/mv) - Nur wenige Kraniche haben derzeit Lust auf den Winter in Deutschland. Blieben die Vögel jahrelang nahe ihrer Brutgebiete, wurden in diesem Dezember in den Regionen an der Ostseeküste nicht einmal halb so viele Kraniche wie im Vorjahr gesichtet, wie der Leiter des Kranichzentrums des Naturschutzbunds in Groß Mohrdorf bei Stralsund, Günter Nowald, sagte. Über den Grund rätseln die Fachleute nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Auch aus Überwinterungsgebieten in Nordfrankreich werde gemeldet, dass die Vögel weiter in den Süden zögen, berichtete Nowald. Im Großraum Rostock bis nach Ribnitz-Damgarten seien zuletzt etwa 300 Kraniche beobachtet worden. "Im vorigen Jahr waren es mehr als doppelt so viele", sagte er.