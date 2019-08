Umwelt - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Umweltschützer in Hessen fordern ein radikales Umdenken bei der Schaffung und Bewässerung von innerstädtischen Grünflächen. Es müssten Grünachsen mit großen Bäumen angelegt werden, um das Klima in überhitzten Innenstadtbereichen zu verbessern, heißt es in einem Positionspapier des hessischen Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Gleichzeitig müsse die Bewässerung der Bäume mit knapper werdendem Trinkwasser beschränkt werden. Stattdessen sollten Kommunen verstärkt Brauch- oder Flusswasser einsetzen.