Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Trotz regelmäßig sehr hoher Feinstaubbelastung an Silvester stößt ein Antrag zum Verbot privater Böllerei in Hessen bisher auf kein positives Echo. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat sich an bundesweit 31 Kommunen gewandt. Die Stadt Frankfurt verweist darauf, dass sie die Grenzwerte für Feinstaub im Gesamtjahr einhalte. "Den Menschen den Spaß an Silvester zu vermiesen", sei nicht sinnvoll, sagte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Auch Darmstadt, Limburg und Offenbach sowie das Umweltministerium in Wiesbaden wurden von der DUH angeschrieben.