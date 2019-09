Neubrandenburg (dpa/mv) - Wasserwirtschaft und Landwirte müssen nach Ansicht des Umweltbundesamts Niederschlagswasser deutlich länger in ihren Regionen halten als bisher. Nur so kann die Neubildung von Grundwasser in tiefen Schichten angesichts von Klimawandel und Starkregen auf lange Sicht wieder angekurbelt werden, wie Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt am Mittwoch bei einem Wasser-Kolloquium in Neubrandenburg sagte. Rein praktisch müssten die Drainagen von Feldern bei Bedarf gestoppt und intelligenter betrieben werden, sagte Rechenberg vor etwa 70 Teilnehmern.

Bauern sollten stärker Sorten mit Trockenheitsresistenz anbauen, ihre Acker-Bewässerungen bedarfsgerechter anlegen und zum Beispiel nachts beregnen, um Verdunstung zu vermeiden. Zudem sollte Nadelwald in Mischwald umgewandelt werden. Der Bund werde zwei Forschungsprogramme starten, um die Auswirkungen des Klimawandels näher zu untersuchen. Besonders von Trockenheit betroffen seien Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Aus Grundwasser wird bundesweit fast überall Trinkwasser gewonnen.