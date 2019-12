Erfurt (dpa/th) - Das Land Thüringen will die Kommunen stärker bei der Erkundung und Beseitigung von Umwelt-Altlasten unterstützen. Dazu seien für 2020 fast 7 Millionen Euro vorgesehen, informierte das Erfurter Umweltministerium. Die Förderung solle auch in den folgenden Jahren fortgesetzt werden. Basis sei eine neue Richtlinie, die am 1. Januar in Kraft trete.

Laut Ministerium sind Kommunen häufig mit umweltschädlichen Altlasten in Böden überfordert, so dass sie Hilfe bräuchten. Ziel sei nun, zunächst eine landesweite Prioritätenliste zu erstellen. Je nach Grad der Gefährdung, die von der Altlast ausgehe, werde dann mit der Sanierung begonnen.

In Zukunft würden dadurch viele aktuell nicht nutzbare Flächen wieder für die Natur oder die Entwicklung der Kommunen zur Verfügung stehen, erklärte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne): "Diese Flächen sind wichtig für eine nachhaltigere Landnutzung, denn sie liegen oftmals in unmittelbarer Nähe zu Städten und Dörfern."