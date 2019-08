Erfurt (dpa/th) - Um den Waldumbau schneller voranzutreiben, setzt Thüringens Forstministerin Birgit Keller (Linke) auf die Hilfe von Freiwilligen. "Wenn wir im Herbst mit den ersten Pflanzaktionen beginnen, weil wir Stellen haben, die wir wiederbewalden können, appelliere ich an die Menschen vor Ort, die sich in der Lage sehen zu helfen, der Bitte von Kommunen und Land zu folgen, zu unterstützen", sagte sie am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte MDR Thüringen über Kellers "Masterplan 2030" berichtet, den sie am Dienstag bei einem Arbeitstreffen mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und den Ministerinnen für Finanzen und Umwelt beraten will.