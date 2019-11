Erfurt (dpa/th) - Durchschnittlich 427 Kilogramm Hausmüll sind im vergangenen Jahr pro Einwohner in Thüringen eingesammelt worden - 3 Kilogramm weniger als im Vorjahr. Damit ging auch die Gesamtmenge an Haushaltsabfällen um rund 9000 auf etwa 916 000 Tonnen zurück, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Im Vergleich zu 2017 seien im vergangenen Jahr etwas weniger biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle angefallen, so die Erklärung für den Rückgang.

Mit insgesamt 521 000 Tonnen seien 57 Prozent der Haushaltsabfälle im vergangenen Jahr getrennt erfasst worden. Bei gut 288 000 Tonnen davon habe es sich um Wertstoffe wie etwa Papier und Glas gehandelt; bei 234 000 Tonnen um organische Abfälle.