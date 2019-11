Köln (dpa/lnw) - Unbekannte haben kurz vor Beginn der Fridays for Future-Proteste Schulgebäude-Fassaden in Köln mit Graffitis besprüht und Eingangstüren blockiert. Die gesprühten Schriftzüge haben einen klaren Bezug zu der Großdemonstration, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 15 Schulen seien betroffen - in einem Fall wurden die Außenwände beschmiert worden mit Parolen wie "Kommt zum Streik" oder "Climate Action: Heute keine Schule". Die Zugänge einiger Gebäude seien in der Nacht zu Freitag mit Ketten, Kabelbindern oder Vorhängeschlössern verrammelt worden. Auch der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete.

Am internationalen Aktionstag für mehr Klimaschutz erwartete die Bewegung Fridays für Future (FFF) allein in der Domstadt rund 20 000 Teilnehmer. Vor einer Bühne in der Innenstadt sammelten sich schon vor Demo-Start Tausende Streikende. In zahlreichen Kommunen in NRW soll es am frühen Nachmittag Züge durch die Innenstädte geben.