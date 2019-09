SPD-Fraktion kritisiert lückenhafte Einsicht in Akten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Einsicht in Regierungsakten zur Räumung des Hambacher Forstes hat die Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag die Unvollständigkeit der Unterlagen kritisiert. "Das ist keine Transparenz, Herr Reul", äußerte sich der SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Donnerstag auf Twitter in Richtung des CDU-Innenministers. Die SPD-Fraktion kritisierte im gleichen Tweet, es gebe viele Schwärzungen, Akten seien teilweise unvollständig und manche Ressorts hätten ihre Unterlagen gar nicht bereitgestellt.

Im Innen- und Bauministerium konnten Journalisten und Abgeordnete am Donnerstagabend Einsicht in die Akten der Ressorts nehmen, die mit der Vorbereitung des Einsatzes im Hambacher Forst befasst waren. Aus dem Mail- und Briefverkehr von Ministerien, Bauaufsichtsämtern und Polizei geht hervor, dass es im Vorfeld eine strittige Diskussion um die rechtlichen Grundlagen einer möglichen Räumung des Waldes gab. Offiziell hatte die Landesregierung erklärt, die Räumung habe nichts mit der geplanten Rodung des Waldes durch den Energiekonzern RWE zu tun.

Reul hatte die Räumung im Innenausschuss des Landtags verteidigt. "Ich wollte verhindern, dass Gewalt und Chaos im Wald ausbricht und Hunderte Menschen zu Schaden kommen", sagte er.