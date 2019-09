Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum Jahrestag der Räumung des Hambacher Forsts haben Umweltgruppen schwere Vorwürfe gegen die schwarz-gelbe Landesregierung erhoben. "Die Landesregierung hat versucht, ihre Kontakte mit dem Kohlekonzern zu verheimlichen", sagte Kathrin Henneberger vom Aktionsbündnis "Ende Gelände" am Donnerstag in Düsseldorf. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte zuletzt Gespräche mit der Spitze des Energiekonzerns RWE vor der Räumung eingeräumt und damit frühere Angaben korrigiert. Ein Untersuchungsausschuss sei überfällig und Reul "schon lange nicht mehr tragbar", so Henneberger.

Der Minister habe schon im Vorfeld verantwortungslose Stimmungsmache betrieben und einen gesellschaftlichen Großkonflikt provoziert, sagte Antje Grothaus ("Buirer für Buir"). Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) habe den Eskalationskurs seines Innenministers unterstützt, anstatt das Urteil des Oberverwaltungsgerichts und die Beratungen der Kohlekommission abzuwarten.

Der Hambacher Forst sei trotz Gerichtsurteil und Kohle-Kompromiss gefährdet, sagte Bastian Neuwirth von Greenpeace. Er werde durch die heranrückenden Tagebaue von RWE ausgetrocknet, dies zeige eine von Greenpeace in Auftrag gegebene neue Studie. Ministerpräsident Laschet sehe dabei tatenlos zu, anstatt den zerstörerischen Kurs von RWE zu stoppen.

"Wir werden die Räumung unserer Häuser scheitern lassen", kündigte David Dresen ("Alle Dörfer bleiben") an. Der Versuch der Landesregierung, Bewohner der gefährdeten Dörfer und Waldschützer zu spalten, sei durchsichtig.

Anstatt Maßnahmen gegen das Kollabieren der Öko-Systeme zu treffen, habe die Landesregierung tausende Polizisten in den Wald geschickt, sagte Waldbesetzerin "Indigo". "Die Politik verpasst alle selbst gesetzten Klima-Ziele. Viele Menschen werden ihre Lebensgrundlage verlieren", sagte Tara Ciccetti von "Fridays for Future". Die Gruppen kündigten weitere Aktionen in der Lausitz, am Hambacher Forst und zur Automobilmesse IAA in Frankfurt an.