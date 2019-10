Cottbus (dpa/bb) - Die älteste und dickste Robinie Deutschlands steht nach Angaben der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz in dem Cottbuser Park. Der 20 Meter hohe Baum mit einem Stammumfang von 7,65 Metern sei vermutlich um 1850 unter Fürst von Pückler-Muskau als Gestaltungselement in den Außenpark gepflanzt worden, teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Nach einem Hinweis der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft habe die Stadt Cottbus den Baum im vergangenen Jahr als Naturdenkmal unter Schutz gestellt.

Die ursprünglich aus Nordamerika stammende Robinie war am vergangenen Donnerstag als "Baum des Jahres 2020" ausgerufen worden. Mit zarten Fliederblättern und duftend weißen Blüten sei die Baumart ein schöner Farbtupfer in Deutschlands Parks, Gärten und Wäldern, hatte die Stiftung Baum des Jahres dazu mitgeteilt. Kritiker weisen allerdings darauf hin, dass die ursprünglich nicht heimische Robinie andere Pflanzen verdrängen könne.