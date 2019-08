Chemnitz (dpa/sn) - Sachsen will seine Maßnahmen zum Schutz der Wälder bündeln. Dazu werde eine Koordinierungsstelle unter Leitung von Staatssekretär Frank Pfeil gebildet, teilte das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium am Freitag im Anschluss an eine "Sachsenwaldkonferenz" in Chemnitz mit. Das Gremium soll am Montag seine Arbeit aufnehmen. "Wir setzen alles daran, unseren Waldbesitzern zu helfen und bestehende Hemmnisse abzubauen", sagte Umweltminister Thomas Schmidt (CDU).