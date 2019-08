Berlin (dpa/bb) - 25 Schafe sind auf dem Tempelhofer Feld in Berlin wieder als tierische Landschaftspfleger im Einsatz. Die Tiere der Rasse Skudde grasen zunächst auf dem rund 23 Hektar großen und fest eingezäunten Vogelschutzareal im Südosten des Feldes und sollen die Fläche schonend in Form halten, wie das Unternehmen Grün Berlin GmbH am Montag mitteilte. Nach mehreren Wochen sollen die Schafe dann weiterziehen. Dazu wird die gesamte Weidefläche von mehr als 120 Hektar in mehrere Koppeln unterteilt.