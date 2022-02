Krieg in der Ukraine:Welche Gefahr geht von Tschernobyl aus?

Von Hanno Charisius und Patrick Illinger

Stimmen die aktuellen Berichte der Kriegslage in der Ukraine auch nur halbwegs, so kontrollieren derzeit russische Truppen das Gebiet im Norden der Ukraine, in dem das Gelände des Kernkraftwerks Tschernobyl liegt. Der Grund dafür dürfte allerdings weniger in der Kraftwerksruine selbst zu suchen sein als in der geografischen Lage. Der 1986 explodierte Meiler und die umgebende 30-Kilometer Schutzzone liegen direkt an der Grenze zu Belarus, weniger als 100 Kilometer Luftlinie von Kiew entfernt. Aus Sicht der aus Belarus vorrückenden russischen Streitkräfte liegt Tschernobyl also auf dem direktesten Weg nach Kiew.