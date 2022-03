Von Christoph von Eichhorn

Auf ihrem Vormarsch durch die Ukraine rücken russische Truppen auch näher an die Kernkraftwerke des Landes heran - oder haben diese bereits erreicht. Wie die Internationale Atomenergiebehörde IAEA mitteilte, kontrolliert Russlands Armee seit Mittwoch das Gebiet um das Atomkraftwerk Saporischschja, das sich 250 Kilometer südwestlich der in Teilen von Separatisten besetzten Oblast Donezk befindet. Sechs Reaktorblöcke erzeugen hier Strom - es ist das größte Kernkraftwerk des Landes, aber nicht das einzige. Über 15 aktive Reaktoren verfügt die Ukraine insgesamt, neben Saporischschja noch an drei weiteren Standorten. Sie decken rund die Hälfte des ukrainischen Strombedarfs. Hinzu kommt die Sperrzone rund um den Unglücksreaktor von Tschernobyl, in der sich neben hochradioaktiven Abfällen auch Zwischenlager für Atommüll befinden. Die Sperrzone wurde bereits am ersten Tag der Invasion von russischen Truppen eingenommen.