Von Christoph von Eichhorn

Man könne jetzt nicht einfach in Wien herumsitzen. Es müsse dringend etwas passieren, am besten sofort. Am liebsten würde er persönlich nach Tschernobyl reisen, um sich ein Bild zu verschaffen, zu verhandeln, die Lage zu beruhigen. So äußerte sich der Generaldirektor der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), Rafael Mariano Grossi. Das war vor einer Woche. Da hatten russische Truppen gerade Gebäude des Atomkraftwerks Saporischschja im Südosten der Ukraine beschossen und die Anlage schließlich unter ihre Kontrolle gebracht - ein bislang einmaliger Vorgang in der Geschichte der Atomkraft.