Von Michael Brendler

Übergewicht ist nicht gleich Übergewicht, das ist kaum zu übersehen, wenn man jeden Tag mit Adipositas-Patienten zu tun hat. Es gibt zum Beispiel Frauen, erzählt Matthias Blüher, die erst in den Wechseljahren Pfunde zulegen - obwohl sie vorher eigentlich nie Gewichtsprobleme hatten. Oder Menschen, die eigentlich nur unter Stress dicker werden. In seiner Adipositas-Ambulanz in der Uni-Klinik Leipzig stellen sich aber auch Patienten vor, die solche Auslöser gar nicht benötigen. Weil sie schon seit Kindheitstagen zu viele Kilos mit sich herumtragen.