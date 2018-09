26. September 2018, 18:51 Uhr Turing-Preisträger "Ich mag das, was ich tue"

David Patterson hat für seine Hardware-Architektur die höchste Auszeichnung der Informatik erhalten. In fast allen aktuellen Computern steckt seine Denkarbeit.

Von Johanna Pfund

avid Patterson hat nicht viel Zeit. 30 Minuten Gespräch müssen reichen, dann wartet der nächste Termin, wie das eben so ist bei Menschen im Ruhestand. Mit dem Unterschied, dass der 70-Jährige weder Golf spielen noch sich mit Freunden treffen will. Nein, es ist sein Job als "Distinguished Engineer" bei Google, der das Zeitbudget limitiert. Der Konzern hat sich mit Patterson eine Koryphäe geholt. 40 Jahre lang lehrte der Amerikaner Informatik an der University of California in Berkeley und war immer darauf bedacht, für die Industrie nutzbare Dinge zu entwickeln. Mit Erfolg: Seine Hardware-Architektur war für die Branche wegweisend, in 99 Prozent der heutigen Computer steckt die Denkarbeit von Patterson. Dafür hat der Amerikaner gemeinsam mit John Hennessy, dem einstigen Präsidenten der Universität Stanford, im Frühjahr den Turing Award 2017 erhalten und ist nun erstmals in Heidelberg zu Gast.

"Der Preis war die Krönung meiner Karriere", sagt Patterson, der von 2004 bis 2006 selbst Präsident der preisverleihenden Institution Association for Computing Machinery (ACM) war. Es ist eine Karriere, die reich ist an Erfindungen und Auszeichnungen, aber deren Grundstein früh gelegt wurde. "Ich komme aus einer hart arbeitenden Familie", sagt Patterson. "Mein Vater ist mit 68 in den Ruhestand gegangen, hat aber immer weitergearbeitet." Er macht das genauso, aus einem guten Grund: "Ich mag das, was ich tue."

Daher arbeitet er noch um die 40 Stunden pro Woche bei Google, ein lockerer Teilzeitjob verglichen mit den 60 Stunden, die er als Berkeley-Professor geleistet hat. Der große Vorteil für den begeisterten Sportler, der in seiner Jugend Rugby und Ringen liebte: "Ich kann jetzt zweimal pro Woche zum Fußballspielen gehen." Geblieben ist, dass er nach wie vor mitten in der Nacht Probleme löst. Und wäre er ganz im Ruhestand, meint Patterson, ja dann würde er wohl an Problemlösungen für den Garten arbeiten. Selbst der Wechsel in einen Konzern stört Patterson kaum. Er hat keine Personalverantwortung, er muss nicht mehr auf seine Karriere achten. "Ich kannte die Google-Gründer ja schon, als sie noch Graduate-Studenten waren, da lass ich mich nicht einschüchtern. Ich bin immer noch der Professor."

Vermutlich tut Google gut daran, den Professor einfach in Ruhe denken zu lassen. Ihm verdankt die Welt ja schon einige Problemlösungen. Etwa Raid (Redundant Array of Independent Disks), also "Redundante Anordnung unabhängiger Festplatten", und Risc (Reduced Instruction Set Computer), die Allgemeingut in der Computerwelt geworden sind. Ebenso Now, das "Network of Workstations" das eine Grundlage für Cloud Computing bildet.

Als leidenschaftlicher Lehrer kann Patterson die Grundideen in wenigen Worten erklären. Risc vereinfacht die Kommunikation zwischen Software und Hardware. "Das Vokabular war wirklich kompliziert. Und wir hatten die Idee, ein einfaches Vokabular zu verwenden." Zwar mussten 25 Prozent mehr gelesen werden, doch man konnte dank des einfachen Vokabulars die Lesegeschwindigkeit um das Fünffache steigern. Raid liegt eine ähnliche Idee zugrunde: Statt großer Laufwerke, die einst die einst die Größe von Waschmaschinen hatten, bauten Patterson und seine Mitstreiter viele kleinere Laufwerke - und noch einige extra - ein. Die Redundanz reicht aus, um das System am Laufen zu halten, selbst wenn einige Laufwerke ausfallen. Gelegentlich sieht Patterson im Kino Filme, in denen seine Erfindungen erklärt werden, wenn auch nicht immer korrekt. Aber: "Das ist witzig, wenn ich mir denke, hey, das habe ich erfunden."

David Patterson. (Foto: Berkeley EEcs)

Jetzt tüftelt Patterson bei Google an künstlicher Intelligenz. "Das ist eine neue Technologie, die wahrscheinlich großen Einfluss haben wird", meint er. Grund zur Besorgnis sieht er nicht. "Die Maschine ist nicht perfekt, aber Menschen sind auch nicht perfekt", sagt Patterson. Im Grunde verhalte es sich dabei wie mit den selbstfahrenden Autos, auch diese würden nicht alle Unfälle vermeiden. Und: "Schauen Sie den Go-Computer an. Er kann nur Go spielen, nichts anderes." Lernende Maschinen sind noch Jahrzehnte entfernt, schätzt er. Eine Gefahr sei aber real: Selbstfahrende Autos werden wohl Jobs ersetzen - etwa die von Lastwagenfahrern.

Die University of California in Berkeley, an der Patterson lehrte, hat übrigens eine außergewöhnlich hohe Dichte an Turing-Preisträgern. Sieben Forschungsprojekte der Uni mündeten in einen Turing-Preis, in einer Vortragsreihe wird dies in den nächsten Monaten in Berkeley gewürdigt. Aber weshalb ist Berkeley so gut? Patterson hat eine These: Ziel dieser öffentlichen Universität sei es stets gewesen, junge, vielversprechende Wissenschaftler mit interessantem Forschungsbereich einzustellen. Leute, deren Ziel es war, einen positiven Einfluss auf die Welt auszuüben, die ihre Ideen nutzbar machen wollten, die nicht nur ein Paper nach dem anderen schreiben wollten. Bei Patterson hat das funktioniert. Seinen größten Erfolg sieht er aber nicht in der Computer-Architektur. "Mein größter Erfolg ist, dass ich seit 50 Jahren verheiratet bin und zwei Söhne sowie drei Enkel habe, auf die ich ziemlich stolz bin."