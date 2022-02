Von Hanno Charisius

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl liegt zwar mehr als 35 Jahre zurück, doch noch immer ist das Gebiet um den am 26. April 1986 explodierten vierten Reaktorblock des Atomkraftwerks "Wladimir Lenin" stellenweise hoch kontaminiert. Am Donnerstag haben russische Soldaten das Gebiet erobert, das gut 100 Kilometer nördlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew liegt und in Sichtweite zum Nachbarland Belarus. Es soll zu Kämpfen in unmittelbarer Nähe zur Reaktorruine gekommen sein.