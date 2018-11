12. November 2018, 10:03 Uhr Truppenübungsplätze Naturschutz mit Panzern

Fast nirgends sind seltene Tiere und Pflanzen so gut aufgehoben wie auf Truppenübungsplätzen - trotz und wegen Gewehrsalven und Panzerfahrten. Zu Besuch in den überraschendsten Naturoasen Deutschlands.

Von Markus Wanzeck (Text) und Frank Schultze (Fotos)

Der Große Brachvogel brütet in einem Zielgebiet, in dem der Lehmboden von Kratern übersät ist. "Hier sehen Sie gut die Wirkung von Mörsergranaten", sagt Franz Schwieters, technischer Regierungsoberamtsrat der Bundeswehr, Dezernent für Schießplatz-, Gelände- und Infrastrukturangelegenheiten. Erhard Nerger vom NABU Emsland-Mitte sagt: "Dem Brachvogel macht der Lärm nichts." Schwieters: "Die Mörser wurden Anfang der Woche reingeschossen. Aus zwei Kilometern Entfernung."

Wir stehen an der Grenze zweier Naturschutzgebiete im Emsland, die besondere Protektion genießen. Hier schießt die Bundeswehr scharf. Betreten verboten. Die Tinner Dose, ein fast baumfreies Hochmoor, und die Sprakeler Heide, zusammen rund 40 Quadratkilometer, liegen auf dem Gebiet der "Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition 91", kurz WTD 91. Sie ist der größte mit Messinstrumenten ausgestattete Schießplatz Westeuropas. Ein vom Meppener Stadtrand mehr als 30 Kilometer nach Nordosten ragender, im Schnitt sechseinhalb Kilometer breiter Sperrkorridor mit Zielgebieten für Gewehre, Artillerie, Drohnen, Lenkflugkörper, Bomben, Raketen. Maximale Schussentfernung: 28 Kilometer.

Per Sondergenehmigung dürfen wir einen Blick auf diese verbotene Stätte werfen. Flaches Land. Kaum Büsche und Bäume. Ideal fürs Schießen. So eine freie Sicht, sagt Schwieters, sei genau das, was die Bundeswehr brauche.

Militärischer Naturschutz

"Die brauchen Wiesenvögel auch", sagt Nerger. Deshalb ist die WTD 91, trotz allen Geballers, ein Paradies für Rotschenkel, Bekassine, Kiebitz. "Die fühlen sich hier richtig wohl." Ebenso der lärmresistente Große Brachvogel, dessen deutschen Bestand der NABU auf weniger als 4000 Paare schätzt. Selbst Wiesenweihen, deren Lebensraum hierzulande fast vollständig zerstört ist, bauen hier ihre Nester.

Weiß man das, wundert es einen schon weniger, dass die Tinner Dose offizielles EU-Vogelschutzgebiet ist. Und es überrascht einen nicht mehr so sehr zu erfahren, dass von den deutschlandweit 1400 Quadratkilometern Truppenübungs- und Schießplatzfläche der Bundeswehr zwei Drittel zum europäischen Natura-2000-Netzwerk zählen. Alles darauf ist militärischen Interessen untergeordnet, die sich dennoch oft mit denen des Naturschutzes decken. Schießbahnen sind flankiert von Schutzgürteln aus Lärmschutzwäldern, Panzerfahrpisten von Windschutzstreifen.

Truppenübungsplätze wie die WTD 91 sind Fenster in eine Landschaft vor unserer Zeit, seltene Orte, an denen Natur nutzlos vegetieren darf. Refugien für selten gewordene Pflanzen- und Tierarten - weil sie der Verwertungslogik entzogen sind. Keine Besiedlung. Kein Flächenfraß. Keine industrielle Landwirtschaft.

Kein Wunder, dass der erste Wolfsnachwuchs auf deutschem Boden seit dem 19. Jahrhundert im Jahr 2000 auf dem Truppenübungsplatz der sächsischen Oberlausitz zur Welt kam. Im Juli 2018 schließlich wurde die erste emsländische Wolfsfamilie seit zwei Jahrhunderten gesichtet: zwei Alttiere und sechs Welpen. Auf der WTD 91.

"Ohne Kruppschen Schießplatz, unterstell ich mal, wäre das jetzt hier alles Kulturlandschaft", sagt Franz Schwieters, während er seinen Geländewagen über eine Sandpiste der Tinner Dose steuert. "1877 wurden hier die Pflöcke eingeschlagen", das Jahr, in dem sich Alfred Krupp das Gelände sicherte. Wie sinnvoll sich diese Investition für die Waffenschmiede erwies, schildert das Buch "Alfred Krupp und die Entwickelung der Gussstahlfabrik zu Essen" (Baedeker 1889). Zwar habe Krupp bereits Plätze bei Essen, Dülmen und Bredelar besessen, doch alle drei hätten im Lauf der Zeit nicht mehr den Bedingungen entsprochen, "welche behufs der vollständigen Erprobung der fast mit jedem Jahre wachsenden Leistungsfähigkeit der Kanonen Krupps aufgestellt werden mussten".

Warnschild auf dem Schießplatz der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition 91 (WTD 91) (Foto: Frank Schultze / ZEITENSPIEGEL)

Das Gelände wird so akkurat geschildert, wie man es für einen Baedeker erwarten durfte: "Bis zur Entfernung von 450 m ist fester Boden, dann folgt von 1500 m bis 2000 m festes Heideland. Danach kommen 500 m Dünen, zwischen denen eine besonders für Schrapnellscheiben geeignete Ebene liegt. Von 3000 m bis etwas über 4000 m hinaus ist der Boden fest und nahezu horizontal. Dann folgt Moor bis 9500 m mit Unterbrechung durch festen Boden auf 8000 bis 8200 m." Und so fort. "Eine so großartige, mit allen nöthigen Messungs- und sonstigen Apparaten versehene artilleristische Anlage, wie sie der Kruppsche Schießplatz bei Meppen aufweist, steht bis heute noch in jeder Beziehung einzig da."

Was Westeuropa betrifft, gilt dies noch immer. Und auch das Hochmoor ist seit 1877 fast unverändert erhalten geblieben. Verteidigt von den Schützen des Kaiserreiches, den Soldaten der Weimarer Republik, Hitlers hochgerüsteter Armee, schließlich der Bundeswehr.

Damit alles bleibt, wie es ist, darf man allerdings nicht alles lassen, wie es ist. Ließe man der Natur in der Sprakeler Heide auf dem WTD-Gelände ihren Lauf, würde sie einen Laubmischwald bilden, Endpunkt einer Entwicklung, auf den in unseren Breiten alles hinläuft. Laubmischwald? Schlecht für Wiesenvögel. Schlecht fürs Schießen.