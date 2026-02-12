Zum Hauptinhalt springen

KlimaTrump will dem US-Klimaschutz die Grundlage entziehen

Lesezeit: 3 Min.

Ein Highway in Chicago: Ist Konsumenten wirklich damit gedient, Klimaregeln für Autokonzerne abzuschaffen?
Ein Highway in Chicago: Ist Konsumenten wirklich damit gedient, Klimaregeln für Autokonzerne abzuschaffen? (Foto: Kamil Krzaczynski/Reuters)

Um im nationalen Klimaschutz voranzukommen, hatte die Obama-Regierung ein Gesetz zur Luftreinhaltung genutzt. Donald Trump will diesen Weg nun zunichtemachen. Die Folgen könnten immens sein.

Von Marlene Weiß

Die Trump-Regierung will die Grundlage für Klimaschutz auf US-Bundesebene umwerfen. Noch an diesem Donnerstag soll gemäß einer Ankündigung von Sprecherin Karoline Leavitt eine Feststellung der Obama-Regierung aus dem Jahr 2009 zurückgenommen werden, laut der der sogenannte Clean Air Act auch für klimaschädliche Treibhausgase gelten muss. Auf dieser Feststellung basieren zahllose Regelungen im US-Klimaschutz, etwa für Emissionen von Autos, Kraftwerken oder Heizungen. Ob die Maßnahme juristisch Bestand haben wird, ist offen: Diverse Umweltgruppen haben bereits angekündigt, sie anzufechten.

