Die Trump-Regierung will die Grundlage für Klimaschutz auf US-Bundesebene umwerfen. Noch an diesem Donnerstag soll gemäß einer Ankündigung von Sprecherin Karoline Leavitt eine Feststellung der Obama-Regierung aus dem Jahr 2009 zurückgenommen werden, laut der der sogenannte Clean Air Act auch für klimaschädliche Treibhausgase gelten muss. Auf dieser Feststellung basieren zahllose Regelungen im US-Klimaschutz, etwa für Emissionen von Autos, Kraftwerken oder Heizungen. Ob die Maßnahme juristisch Bestand haben wird, ist offen: Diverse Umweltgruppen haben bereits angekündigt, sie anzufechten.