Psychologie:Warum sich Menschen so oft selbst überschätzen

Von Sebastian Herrmann

In der ihm eigenen Art hat Donald Trump einmal gesagt, er wisse und verstehe Dinge, sehr, sehr viele Dinge, wahrscheinlich sogar mehr Dinge als irgendwer sonst auf dieser Welt. In zahlreichen weiteren Wortbeiträgen hat der US-Präsident diese Ansage über die Jahre spezifiziert und erklärt, was für Dinge er wisse (er hat wirklich „things“ gesagt), und vor allem: über welche er mehr wisse als jeder andere. Hier also eine kleine Auswahl jener Dinge, über die Trump mindestens einmal öffentlich maximal überlegenes Wissen für sich reklamiert hat: Steuern, Einkommen, das Bauwesen, Kampagnenfinanzierung, Berater, Drohnen, Technologie, Infrastruktur, die Terrorgruppe Islamischer Staat, die Presse, die Umwelt, Wind, Windkraftanlagen, Facebook, die Justiz, Umfragen, erneuerbare Energien, das Gesundheitswesen, Arbeiter in der Stahlindustrie, die Geschichte sowie das Verhältnis von Türken und Kurden, Banken, Atomwaffen, Geld, Schulden, Politiker sowie schließlich – und das sei aus aktuellem Anlass betont – Handel. Gleichzeitig hat Trump auch mindestens einmal betont, er sei eine bescheidene Persönlichkeit. Dennoch sei an dieser Stelle die Ferndiagnose gestattet, dass der US-Präsident zu Selbstüberschätzung neigt – eventuell sogar mehr als irgendwer sonst auf dieser Welt.