Momente der Hoffnung bei den Rettungsversuchen für den vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwal: Nach stundenlangem Einsatz von Baggern konnte das schätzungsweise 12 bis 15 Meter lange Tier am Donnerstagabend ein Stück seine Position verändern. Der NDR berichtet von etwa 20 Metern , die der Wal zurückgelegt habe.

Rettungsversuch mit großem Aufwand: Bagger graben eine Rinne in Richtung des gestrandeten Wals. Im trüben Wasser ist es nicht leicht, zu erkennen, wo bereits Sand beiseitegeschaufelt wurde. Daniel Bockwoldt/dpa

Die Einsatzkräfte waren auch am Abend zunächst weiterhin aktiv und versuchten teils auch mit Lärm den Meeressäuger dazu zu bringen, sich weiterzubewegen.

Gegen 20.30 Uhr rücken die Helfer dann schließlich ab, aus Sicherheitsgründen wurden die Arbeiten in der Dunkelheit abgebrochen. In den Morgenstunden soll die Rettungsaktion jedoch weitergehen. Es sollen nur noch wenige Meter fehlen, bis das Tier sich wieder frei bewegen kann.

Ein Biologe untersucht den gestrandeten Wal. Das Tier sei wohl zwischen 12 und 15 Meter lang und etwa 15 Tonnen schwer, gaben Experten bekannt. Daniel Bockwoldt/dpa

Der Buckelwal war Montagmorgen auf einer Sandbank entdeckt worden. Am Dienstag war ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert. Zuletzt hatte ein schwimmender Schaufelbagger damit begonnen, um das Tier herum eine Rinne auszuheben. Ein weiterer Bagger hatte sich vom Strand aus einen Damm geschaffen, um ebenfalls dichter an das Tier zu gelangen. Nach leichtem Anschubsen mit einer Baggerschaufel bewegte sich der Wal etwas. „Er kämpft und macht laute Geräusche“, berichtet ein NDR-Reporter.

Die Retter wollen den Wal von der Stelle bewegen. Daniel Bockwoldt/dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther machte sich tagsüber in Timmendorfer Strand ein Bild von der Lage. Der CDU-Politiker sagte die Hilfe des Landes zu. Sollte der Meeressäuger frei kommen, wolle Kiel zwei Boote zur Verfügung stellen, um das Tier durch die Ostsee zu geleiten. Damit soll verhindert werden, dass er wieder strandet.