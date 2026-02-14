KGM habe schon 284 Videos auf Youtube gepostet, noch bevor sie die Grundschule beendete. Das sagte der Anwalt der heute 20-Jährigen vor dem obersten Gericht des Bezirks Los Angeles. KGM, so lauten die Initialen der jungen Frau, habe sich mit acht Jahren auf der Plattform Youtube angemeldet, mit neun bei Instagram, mit zehn bei „Musical.ly“, das heute Tiktok heißt, und mit elf bei Snapchat. So berichtet es die New York Times. Nun verklagt KGM die Unternehmen hinter ebendiesen vier Apps. Die Anwendungen hätten sie süchtig gemacht, behauptet sie, was ihre Depressionen und Suizidgedanken verstärkt habe.