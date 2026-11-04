Achille ist ein Stier und Patroclo ein Esel. Die beiden grasen Seite an Seite, kuscheln, kraulen und paaren sich. Alles in allem scheinen sie eine glückliche Beziehung zu führen. Sie haben einander ausgesucht, obwohl „beide Tiere Zugang zu anderen potenziellen Partnern haben, einschließlich Individuen beiderlei Geschlechts und der eigenen Art“, sagt André da Cruz, Wissenschaftler an der Universität in Pisa und Mitautor einer aktuellen Studie , in der die Beziehung der beiden Tiere beschrieben wird, in einer Pressemitteilung.

Die Autoren der Untersuchung, die gerade im Wissenschaftsjournal Current Biology erschienen ist, haben Achille und Patroclo mehrere Wochen in der äthiopischen Region Oromia beobachtet und sich die Mühe gemacht, alle Interaktionen zwischen dem Stier und dem Esel zu dokumentieren. Was genau hinter der Beziehung zwischen den beiden männlichen Tieren verschiedener Arten steckt, konnten sie trotzdem nicht herausfinden.

Klar ist aber, dass die Natur vielfältiger ist, als lange Zeit gedacht. Homosexualität wie bei Achille und Patroclo kommt bei Tieren häufig vor. Unvergessen ist das schwule Pinguinpaar Roy und Silo aus dem Central Park Zoo in New York, das vor rund 20 Jahren berühmt wurde. Wann immer die beiden Vögel sich sahen, wedelten sie begeistert mit ihren Stummelflügeln und stießen Paarungsrufe aus. Irgendwann bauten sie ein Nest und begannen, einen Stein auszubrüten. Damals war das eine kleine Sensation, heute weiß man, dass Homosexualität bei Giraffen, Bisons, Elefanten, Flamingos, Affen, Seelöwen, Orcas, Delfinen, Insekten und vielen anderen Tierarten vorkommt.

Schmetterlinge tun es, Fische, Vögel, Huftiere und auch viele Affen

Und auch wenn die Beziehung zwischen dem Stier Achille und dem Esel Patroclo ungewöhnlich ist: Dass sich Tiere verschiedener Arten miteinander paaren, ist es überhaupt nicht. Schmetterlinge tun es, Fische, Vögel, Huftiere und auch viele Affen: Sie haben nicht nur Sex mit Partnern anderer Arten, sondern zeugen dabei auch noch fruchtbaren Nachwuchs – Biologen sprechen von Hybriden.

Beispiele dafür sind die sogenannten Grolarbären oder Pizzlys. So heißen die Nachkommen, die geboren werden, wenn sich Grizzly und Eisbär paaren. Die Tiere haben ein cremefarbenes Fell und den für Grizzlys typischen Buckel. Und sie werden womöglich immer mehr, weil das Meereis, auf dem die Eisbären nach Robben jagen, wegen des Klimawandels schmilzt und die Tiere aufs Land ausweichen – dahin, wo die Grizzlybären leben.

Ein weniger spektakuläres Beispiel ist der Teichfrosch, der ein fortpflanzungsfähiger Hybrid von Seefrosch und Kleinem Wasserfrosch ist. Und die gepunkteten Sikahirsche paaren sich gerne mit Rothirschen. Meistens tun sich dabei Rothirschböcken mit Sikaweibchen zusammen. Das Ergebnis sind Mischlingshirsche.

Hybride zwischen verschiedenen Arten galten lange Zeit als unnatürlich, mittlerweile ist klar, dass die Grenze zwischen Arten nicht so starr ist, wie man einst dachte. Und dass Hybride zur Evolution dazugehören. Das gilt auch für den Menschen: Im Erbgut des Homo sapiens finden sich Gene des Neandertalers.