Die Trägerrakete Langer "Marsch 5B Y3" mit dem Labormodul "Wentian" hob am Sonntag vom Wenchang Space Launch Center in Südchina ab.

Von Hanno Charisius

Am Sonntagnachmittag startete eine chinesische Rakete des Typs Langer Marsch 5B in Richtung der Raumstation Tiangong (Himmelspalast). An Bord befand sich das 23 Tonnen schwere Labor-Modul Wentian, das nach 13 Stunden Flugzeit an die Station im Orbit ankoppeln konnte. Ein Erfolg für die chinesische Raumfahrt, der jedoch Kritik auslöst.

Die Trägerrakete ist so konstruiert, dass Teile von ihr unkontrolliert zur Erde zurückstürzen, statt entweder gelenkt niederzugehen oder beim Absturz in der Atmosphäre zu verglühen. Bereits nach einem früheren Start dieses Raketentyps hatte es Berichte über herabfallende Metallteile gegeben. Einige gingen in der Elfenbeinküste über bewohntem Gebiet nieder und beschädigten Häuser.

Die Rakete, die Ende April 2021 den ersten Teil der Raumstation in den Orbit gebracht hatte, ging nach zehn Tagen über dem Indischen Ozean nahe der Malediven nieder. Dennoch verurteilte damals der Leiter der US-Raumfahrtagentur Nasa, Bill Nelson, das Vorgehen: "Es ist deutlich, dass China nicht verantwortungsvoll mit seinem Weltraummüll umgeht."

Wann und wo die Teile niedergehen, lässt sich nicht vorhersagen

Wann und wo die ausgebrannte, noch immer etwa 21 Tonnen schwere Raketenstufe der jüngsten Mission niedergehen wird, ist bislang unklar. Wahrscheinlich werden die Trümmer zwischen dem 41. Grad nördlicher und dem 41. Grad südlicher Breite einschlagen. Deutschland wäre da aus der Gefahrenzone, doch große Teile Afrikas, Süd- und Nordamerikas sowie Asiens liegen in diesem Gebiet. Am wahrscheinlichsten werden Teile, die beim Absturz nicht verglühen, zwar auf unbesiedeltes Gebiet oder ins Meer fallen, doch besteht das Risiko, das es wieder Siedlungen treffen könnte.

Zunächst wird die Raketenstufe vermutlich einige Tage lang die Erde umkreisen, was jeweils etwa 90 Minuten dauern wird. Dann wird sie voraussichtlich zu sinken beginnen und schließlich abstürzen. Auch wenn man nicht einfach von der Masse eines Flugobjektes darauf schließen könne, wie viel am Ende auf der Erde einschlägt, so sei dennoch klar, dass ein 21-Tonnen-Objekt weit größere Risiken berge als Trümmer zwischen einer und fünf Tonnen Gewicht, sagte der Astronom Jonathan McDowell der Webseite SpaceNews. "Ich gratuliere China zu dem erfolgreichen Start des Labors, aber bedauere, dass sie das Design der Transportrakete nicht geändert haben, sodass nun ein weiter unkontrollierter Wiedereintritt bevorsteht."

Voraussichtlich im Oktober soll das dritte Modul Mengtian ins All geschickt und angebaut werden und damit die Station komplettieren. Derzeit arbeiten und wohnen drei Raumfahrer im "Himmelspalast". Womöglich im Dezember folgt ein weiterer bemannter Flug. Dann sollen sich vorübergehend sechs Menschen in der Raumstation aufhalten. Laut aktuellen Plänen soll Tiangong etwa zehn Jahre lang betrieben werden.