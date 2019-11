Dortmund (dpa/lnw) - Das Finale eines internationalen Roboterwettbewerbs für Kinder und Jugendliche wird im Herbst 2021 in Dortmund ausgetragen. Bei der "Robot World Olympiad" entwickeln die jungen Teilnehmer Roboter, die bestimmte Aufgaben lösen sollen - etwa Parcours bewältigen oder in einem Roboter-Fußballturnier bestehen. Das jährliche Event mit Teilnehmern aus vielen Ländern soll den Nachwuchs für Naturwissenschaft und Technik begeistern.

Wie der Verein Technik begeistert, der sich erfolgreich als Organisator des Finales beworben hatte, am Mittwoch mitteilte hat sich ein Expertengremium nun für Dortmund als nächsten Austragungsort entschieden. Fast 2000 Kinder und Jugendliche aus 80 Ländern werden im November in der Ruhrgebietsstadt erwartet. Die Organisatoren nennen sie die "Ingenieure, IT-Spezialisten und Erfinder des 21. Jahrhunderts". Bis die Teilnehmer feststehen, werden sie sich zuvor gegen insgesamt rund 90 000 Mädchen und Jungen durchsetzen müssen.

Die World Robot Olympiad Association wurde 2004 ins Leben gerufen - und zieht mit ihren Turnieren seither eine wachsende Zahl von Teilnehmern in immer mehr Ländern an. Das jährlichen Weltfinale fand bislang meist in asiatischen Ländern, aber auch in Costa Rica, Russland und den arabischen Emiraten statt. Gerade endete der Wettbewerb im ungarischen Győr und damit erstmals in Europa.