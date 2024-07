Bei den Taylor-Swift-Konzerten in Hamburg bebte der Boden messbar. Drei Wissenschaftler erklären, warum das aufgezeichnet wird, was die Messung mit Gravitationswellen zu tun hat – und welche Songs auffallen.

Von Marlene Weiß

Am 23. und 24. Juli hat Popstar Taylor Swift auf ihrer Eras-Tour im Hamburger Volksparkstadion gespielt, vor jeweils 50 000 Zuschauern. Schon bei früheren Swift-Konzerten und auch bei Fußballspielen hatten Seismologen die bei solchen Großveranstaltungen noch in kilometerweiter Entfernung entstehenden Erschütterungen aufgezeichnet. In Hamburg war die Messung aber besonders präzise: Die Forscher des an der Uni Hamburg koordinierten Wave-Netzwerks zeichneten die Erdstöße auf. Sie nutzten dafür nicht einzelne Sensoren, sondern das Glasfaserkabel-Netz rund um die Science City in Hamburg-Bahrenfeld. Aber warum der Aufwand, und was ist das Ergebnis? Ein Gespräch mit Messtechnik-Expertin Katharina-Sophie Isleif, Seismologin Celine Hadziioannou und Physiker Oliver Gerberding.