Detailansicht öffnen Ein Schreiber und Forscher: Alexander von Humboldt auf einem Gemälde von Julius Schrader. (Foto: Artokoloro/imago images)

Humboldt ist allerortens. Vor allem in diesem Jahr, in dem der 250. Geburtstag des jüngeren der beiden Humboldt-Brüder, Alexander (1769 - 1859), gefeiert wird, häufen sich die Gedenkfeiern, Ehrungen und Veröffentlichungen. Alexander von Humboldt wird gewürdigt als unermüdlicher und unerschrockener Forscher, der erkannte, dass in der Natur alles mit allem zusammenhängt, der Gesteine, Tiere, Pflanzen gleichermaßen erforschte und unendlich viel darüber geschrieben hat. Dementsprechend lang ist die Liste der Pflanzen, Tiere und geografischen Punkte, die nach dem Forscher benannt sind: Ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite heißt Humboldt, ebenso ein Pinguin, des weiteren Edelfalter, Lilien oder eine Hefenart. Auch der letzte Gletscher Venezuelas, der kühle Strom entlang der Pazifikküste Südamerikas und ein Gebirge in Tibet tragen den Namen Humboldt. Diese Vielfalt spiegelt den Menschen und das Denken Humboldts wieder: Ganz im Sinne der Aufklärung betrachtet er alles, was er sieht, mit Neugier - ohne politische Rücksichtnahme.

Dabei beeinflusst die Politik sehr wohl seine Reisen. Zum Zeitpunkt der Französischen Revolution ist Alexander von Humboldt knapp 20 Jahre alt. Trotz der revolutionären Wirren reist er in den 1890er Jahren nach Paris und sucht von dort aus Möglichkeiten für eine Forschungsreise. Eine geplante Reise nach Nordafrika kommt nicht zustande - weil Napoleon Bonaparte 1798 zum ägyptischen Feldzug aufgebrochen war. Mehr Glück haben Humboldt und sein Begleiter Aimé Bonpland in Spanien: Die spanische Krone gewährt ihnen das Forschen im spanischen Amerika.

Eine geplante Forschungsreise nach Nordafrika scheitert an den politischen Verhältnissen

Das, was Humboldt dort sieht und erlebt, notiert er akribisch in seinen amerikanischen Tagebüchern, die 2013 von der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz gekauft und digital zugänglich gemacht wurden. Sie zeigen einen an allem interessierten Humboldt. Einen unermüdlichen Reisenden und Denker, der notiert, was er sieht und es an seinem europäischen Hintergrund bemisst.

Wechselweise auf Deutsch, Französisch und Latein schreibt Alexander von Humboldt. Wie die Sprachen, so wechselt er zwischen Naturwissenschaften und soziologische Betrachtungen. Er beobachtet, dass in den Momenten vor dem stärksten Regenguss der Hygrometer Trockenheit zeigt, er fertigt nach der noch jungen wissenschaftlichen Methodik ellenlange Tabellen an, er berichtet über Vulkanausbrüche, auf Französisch, dann notiert er auf Deutsch, dass die Provinz "Caraccas an der Grenze ziemlich bewohnt ist".

Das bloße Aufschreiben von Fakten reicht dem jungen Humboldt jedoch nicht. Er probiert aus. Während seiner Bergbaukarriere, noch vor seinen Reisen, bringt er sich beim Testen einer Grubenlampe selbst in Lebensgefahr. Bei der Fahrt auf dem Fluss Orinoco packt er gegen den Willen der Begleiter Mumien ein. Bei der Besteigung des Vulkans Chimborazo bleiben die Begleiter bis auf Bonpland zurück. Trotz Atemnot und für heutige Verhältnisse abenteuerlicher Ausrüstung steigt Humboldt bis auf gut 5500 Meter hinauf.

Damit nicht genug: Humboldt will verbessern. Dinge, die er sieht, die für ihn schlecht gelöst sind, kritisiert er: "Von den Llanas bis Barcellona ist Hornvie u. Maulthiere in 3 Tage, daher dort so starke Ausfuhr u Handel florissant. Bis Cumaná an 8 - 9 Tagen, so daß das Vieh sich mager läuft. Wäre der Weg über den Brigantin zu Stande gekomen, so wäre man auch in 4 - 5 Tagen v Cumaná in den Llanas."

Viel Platz widmet der damals gerade 30-Jährige den Betrachtungen darüber, weshalb sich die Kultur in Südamerika so sehr von der in Europa unterscheidet. Das Klima und die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, so Humboldts These, wirken sich auf jeweilige Gesellschaft aus - denn Ackerbau oder das Kultivieren einzelner Pflanzen zur Ernährung seien angesichts einer üppig wuchernden Natur nicht nötig. "In der heißen Zone u[nd] den ihr nahen Ländern hindert die Mannichfaltigkeit nahrhafter Produkte den Menschen sich für einzelne ausschließlich zu bestimmen. Daher wird der Mensch der Nothwendigkeit überhoben, Früchte zu troknen od. die Kultur auf solche zu richten, die sich erhalten. Daher die langsamen Fortschritte der intellektuellen Kultur, die ewige Kindheit des Akkerbaus in der heissen Zone."

Der Überfluss der Natur zwinge die Menschen auch nicht dazu, Gesellschaft zu suchen. Die Bäume in den Tropen würden genügend Nahrung für eine Familie abwerfen, daher lebe man eher allein für sich: ,,der Wald war ihr Garten . . . Wahrscheinlich würden sie Jahrtausende Lang dort in diesem Zustande bleeiben, (die Europäer haben eine Welt zwischen sich und ihnen verödet, ihr Handel und ihre Kriege fesseln sie an die Küsten), wenn nicht Religionsschwärmer bis zu ihnen eindrängen, und ihrer Sitten und Sprache kundig, sie zu geselligen, ärmeren, bedürftigeren, gebildeteren, die Erde bauenden Menschen umschüfen..." Hier scheint ein Zwiespalt Humboldts auf - nicht ganz scheint er einverstanden mit dem Eifer der Missionare.

Das Thema Gesellschaft und Wirtschaft treibt den Reisenden immer wieder um. Auf Punta Araja, einer Halbinsel vor Venezuela wundert er sich: " . . . die Menschen treiben hier eigentlich fast gar kein Gewerbe, ja sie fanden die Frage selbst, was sie trieben, wo von sie sich nährten[,] sehr lustig. ..Sie leben von Fischen u[nd] Krebsen des Meeres, die sie ohne Mühe fangen u in Cumaná gegen Platanus u Cocos u Cassava umtauschen. Von Gärten sieht man kaum eine Spur, auch meinen sie sei der Gartenbau ja ziemlich unnöthig, da jenseits des Golfs alle Gartenfrüchte so wohlfeil wären u man sie sich so leicht verschaffen könne. Fast alle haben Ziegen, die sie wie in Teneriffa am Pic von Teyde zeichnen u[nd] wild umherlaufen lassen. Man schießt die, welche man für die seinige erkennt."

Wenig Freunde dürfte sich Humboldt mit seinen Bemerkungen zur Justiz gemacht haben. In Caracas schildert er die Rechtsprechung denkbar nachteilig. "Eins der größten Übel des span. Amerikas", so das knappe Urteil über die Justiz. "Hauptunglück ist Menge der Advokaten u[ND] da Creolen von allen anderen Aemtern ausgeschlossen ist, so strebt Eitelkeit aller Familien darnach, in den Söhnen Advokaten, Doctores zu sehen. Daher Prozeßsucht, Feilheit, Untreue, u[nd] Sittenverderbniß." Auch dass Hinrichtungen abscheulich seien, vermerkt der Baron. Bekannter als die Abneigung gegen südamerikanische Juristen ist Humboldts Kritik an der Sklaverei. Wiederholt berichtet er, wie willkürlich die Herren mit ihren Sklaven umgehen.

Humboldt kehrt nach fünf Jahren Reise für lange Zeit nach Europa zurück - zunächst ins napoleonische Paris, später mehr oder minder freiwillig nach Berlin. Erst spät in seinem Leben bricht er noch einmal auf zu einer Reise durch Russland auf, stark reglementiert vom Zaren. Sein Wunsch, den Himalaya zu erforschen, scheitert. Die Briten gewähren ihm keine Einreise nach Indien.