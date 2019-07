26. Juli 2019, 17:48 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Matthias Fiedler

Der Tag kompakt

Forscher bauen europäischen Klimawandeldienst auf. Dieser soll es in Zukunft ermöglichen, den Klimawandel in Wettersendungen zu thematisieren, schreibt Andrea Hoferichter. Wissenschaftler können schon jetzt ziemlich genau vorhersagen, welche Folgen der Temperaturanstieg bis zum Jahr 2050 haben wird. Von Christian Sebald

Weitere Ermittlungen gegen Stephan E. Die Sicherheitsbehörden prüfen, ob der wegen Mordverdachts an dem nordhessischen Regierungspräsidenten Lübcke inhaftierte Stephan E. 2016 einen irakischen Asylsuchenden in der Nähe von Kassel niedergestochen hat. Das Haus von E. am Stadtrand von Kassel wurde durchsucht, potenzielle Beweismittel sichergestellt, teilt die Staatsanwaltschaft Kassel mit. Von Susanne Höll

Bankirrtum macht Kunden über Nacht zum Millionär. Bei der Comdirect-Bank wurden Kurse im Depot falsch angezeigt - manche Kunden konnten sich kurz sehr reich fühlen, andere wähnten sich jäh verarmt. Der Defekt reiht sich in eine lange Kette von technischen Fehlern bei Banken. Von Nils Wischemeyer

Vermutlich 150 Flüchtlinge bei Havarie zweier Boote im Mittelmeer gestorben. Das Unglück ereignete sich vor der Küste Libyens. Nach dem womöglich schwersten Bootsunglück im Mittelmeer in diesem Jahr fordern Organisationen der Vereinten Nationen, die Seenotrettung in der Region wiederaufzunehmen. Zu den Einzelheiten

Geständnis im Entführungsfall Nathalie Birli. Ein Mann hat gestanden, die österreichische Radsportlerin und Triathletin angefahren und entführt zu haben. Das Auslesen ihres Radcomputers brachte die Fahnder auf die Spur des mutmaßlichen Entführers. Von Anna Ernst

Erklärung von SA-Mann erschüttert Einzeltäterthese zum Reichstagsbrand. Ein Archivdokument legt nahe, dass die Nationalsozialisten am Reichstagsbrand 1933 beteiligt waren. Die Nazis nutzten den Brand am 27. Februar 1933, um die politischen Grundrechte außer Kraft zu setzen. Wer das Feuer tatsächlich gelegt hat, ist bis heute umstritten. Zum Text

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Der Beobachter. Jesper Juul hat Erziehungsprinzipien auf den Kopf gestellt: Kinder brauchen keine Grenzen - sondern Beziehung. Eltern müssen nicht konsequent sein - sondern glaubwürdig. Nun ist der Familientherapeut und Bestsellerautor nach langer Krankheit gestorben. Von Georg Cadeggianini

Schuljahr vorbei, Job weg. Zum Ferienstart schicken viele Länder ihre Lehrer weiterhin in die Arbeitslosigkeit. Dabei hatten die Kultusminister längst Besserung gelobt - getan hat sich wenig. Von Bernd Kramer

In Großbritannien regiert die Lüge. Der Brexit-Streit treibt die Demokratie an den Abgrund. Auf Theresa May wird nun erneut ein Premier folgen, der nicht vom Volk gewählt wurde. Gastbeitrag von Jeremy Adler

SZ-Leser diskutieren

Wie reisen Sie? "Meine finanzielle Situation zwingt mich seit Jahren, meine Sommer an einem örtlichen See zu verbringen", schreibt KensingtonRoyal. "Geflogen bin ich seit 20 Jahren nicht mehr. Aber was wäre der Unterschied zwischen dem See hier und Mallorca? Man spricht halt Deutsch! Dann kann ich auch zu Hause bleiben und das Klima schonen." Sigidur schreibt: "Wir machen seit mehr als elf Jahren bald zum ersten Mal wieder eine Flugreise in die USA. Ich habe ein schlechtes Gewissen wegen unseres ökologischen Fußabdrucks. Ein Ziel in Europa würde ich nicht mehr mit dem Flugzeug ansteuern." Diskutieren Sie mit.