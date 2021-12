Klimaschutz in der neuen Bundesregierung

Mission Rettung der Erde? Der Anspruch an das neue Dreierbündnis ist hoch.

Erstmals seit Langem werden die Grünen wieder an einer Bundesregierung beteiligt sein. Die Erwartungen sind hoch: Die kommenden Jahre - so sehen es nicht nur Aktivisten, sondern auch Wissenschaftler - werden entscheidend, wenn die Erderwärmung noch auf ein annähernd erträgliches Maß begrenzt werden soll. Zu tun gibt es genug: Die Verkehrswende muss auf den Weg gebracht werden, der Kohleausstieg gelingen, viel mehr Gebäude als bislang müssen saniert werden, massenhaft Wind- und Solaranlagen müssen entstehen. Auch auf EU-Ebene kann Deutschland einiges bewegen, wenn es denn will. Und nicht zuletzt müssen bei alldem die Bürger mitgenommen werden.

Aber wird die Ampel-Koalition, werden die Grünen diese Erwartungen erfüllen können, oder werden sie an der politischen Realität scheitern? Reicht eine Politik der kleinen Schritte überhaupt noch aus, oder müsste man viel radikaler handeln? Und was droht der Menschheit, wenn die Klimawende nicht bald gelingt?

Darüber diskutieren am 7. Dezember um 19.30 Uhr der Klimaforscher Anders Levermann, die Fridays-for-Future-Aktivistin Anja Paolucci und der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek mit Marlene Weiß, Leiterin des SZ-Wissenschaftsressorts.

Zuschauerinnen und Zuschauer können sich in die Diskussion einbringen und live Fragen stellen.

