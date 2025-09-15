Zum Hauptinhalt springen

Steinzeit-MumienDie Menschen mumifizierten ihre Toten wohl früher als gedacht

Lesezeit: 2 Min.

Mittelalterlicher männlicher Fund aus China in stark angewinkelter Haltung bestattet und auf ein Alter von über 9000 Jahren datiert.
Mittelalterlicher männlicher Fund aus China in stark angewinkelter Haltung bestattet und auf ein Alter von über 9000 Jahren datiert. (Foto: Yousuke Kaifu;Hirofumi Matsumura/Yousuke Kaifu;Hirofumi Matsumura)

In Südostasien trockneten Menschen offenbar bereits vor 12 000 Jahren ihre Toten über einem Feuer, um sie zu bewahren. Brachten bereits die ersten modernen Menschen diese Mumifizierungspraxis mit?

Von Jakob Wetzel

Das Ritual ging durch die Medien. Im Jahr 2015 mumifizierte ein Stamm in Papua-Neuguinea einen Toten, so wie es bei seinen Vorfahren üblich gewesen war, nur diesmal begleitet von einer westlichen Fotografin. Der Leichnam wurde in ein Holzgerüst gesetzt und wochenlang über einem Feuer getrocknet. Am Ende sollte er neben anderen Mumien an einem Berghang sitzen, um über die Lebenden zu wachen.

