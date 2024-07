Interview von Michelle Köberer

In manchen Teilen Süddeutschlands bleiben die Leute gerade lieber im Haus. Stechmücken machen den kleinsten Spaziergang zur Qual. Doreen Werner ist Insektenforscherin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg in Brandenburg. Ihr Spezialgebiet: Stechmücken.