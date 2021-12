Von Christina Berndt und Bernd Dörries, Pretoria

Er steht in der Hitze vor dem Eingang des Steve Biko Hospital in Pretoria. Auf dem blauen Kittel ist sein Name eingestickt: Fareed Abdullah. "Wir haben hier so viele Covid-Viren in der Luft wie sonst wohl nirgends auf der Welt", sagt er. Kein Wunder, dies sei ja auch der Ort, an dem die Schlachten geschlagen werden, man sei hier an der Front im weltweiten Kampf gegen das Virus. So sieht er das.