4. Juli 2019, 18:48 Uhr Südafrika Chancen für alle

Das Land an der Südspitze des afrikanischen Kontinents ist dieses Jahr Gastland der Lindauer Tagung. Die Südafrikaner ziehen in Lindau Bilanz: Das Land hat gute Astronomen, aber in der allgemeinen Bildung ist noch viel zu tun.

Von Johanna Pfund

Südafrika hat vor 25 Jahren etwas richtig gemacht. Zumindest aus Sicht der Astrophysiker. Das Land hat es geschafft, nach dem Ende der Apartheid die damals schon bestehende, kleine, aber aktive Gemeinschaft der Astronomen zu stärken. In den Folgejahren beteiligten sie sich an wegweisenden internationalen Projekten. "1994 hatten wir weniger als 50 Astronomen, heute sind es um die 120", berichtet Thebe Medupe von der südafrikanischen North-West-Universität am Montag in Lindau bei einem sogenannten Science Breakfast, das Südafrika als diesjähriges Gastland der Tagung ausrichtete. Auch in Sachen Chancengleichheit und Diversität hat das Land laut Medupe große Fortschritte erzielt: 70 Prozent der Studierenden seien Schwarze. Wissenschaft, Technologie und Innovation bildeten nach wie vor die Grundlage der weiteren Entwicklung.

Dabei hat das Land an der Südspitze des afrikanischen Kontinents auch nach einem Vierteljahrhundert Demokratie noch zahlreiche Probleme zu bewältigen. "Wir versuchen, alle 25 Universitäten, auch die, welche historisch benachteiligt sind, auf ein Niveau zu bringen", erzählt Himla Soodyall, Professorin für Humangenetik und Geschäftsführerin der Academy of Science of South Africa (ASSAf). Die Akademie besteht aus 507 Mitgliedern aller wissenschaftlichen Disziplinen. Ihre Aufgabe ist es, Empfehlungen an die Regierung auszusprechen, zu schauen, wie sich welche Entwicklungen auf die Bevölkerung auswirken, wo Studien nötig wären. "Gerade eben wurde eine Studie über den Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Gesundheit gemacht", erzählt Soodyall. Sogar mit Unterstützung der UN.

Zu große Klassen, zu wenig Infrastruktur

Doch in den 25 Jahren, die seit dem Ende der Apartheid verstrichen sind, konnte noch nicht alles verändert werden, erzählt Soodyall. Der Zugang aller Bürger zu Schulbildung, den bereits Nelson Mandela forderte, ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. "Es lernen immer noch Kinder unter den Bäumen", berichtet Soodyall. Oft mangle es an Räumen, es gebe große Klassen und in ländlichen Gebieten ist der Schulbesuch keine Selbstverständlichkeit - Schüler, auch Lehrer, erscheinen nicht zum Unterricht. Zudem fehlten aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit Steuern für die notwendige Infrastruktur.

Auch auf eine Sprache musste sich die Wissenschaft in Südafrika erst einmal einigen. Elf offizielle Sprachen gibt es in dem Land. "Wir mussten erst einmal diskutieren, in welcher Sprache wir lehren", sagt Soodyall. Letztlich wurde klar, dass Englisch Südafrika auch die Chance gibt, in der internationalen Wissensgemeinschaft zu bestehen.

Im Land selbst wird die Wissenschaft jedoch kaum wahrgenommen. "Forschung ist in diesem Land nicht sichtbar", stellt Buyisiwe Sondezi fest. Die Physikdozentin an der Universität von Johannesburg war die erste Frau, die über kondensierte Materie promovierte. "Wir brauchen mehr Einrichtungen und Leute", betont sie. Und mehr Kommunkation, wie Soodyall findet. "Wir müssen uns im wissenschaftlichen Dialog wesentlich mehr einbringen. Das ist sehr wichtig."