Zum Hauptinhalt springen

Raumfahrt„Das ist ein Geoengineering-Experiment, das nie jemand machen wollte“

Lesezeit: 3 Min.

Teile der auseinandergebrochenen Falcon 9 -Oberstufe verglühten am 19. Februar 2025 über Norddeutschland.
Teile der auseinandergebrochenen Falcon 9-Oberstufe verglühten am 19. Februar 2025 über Norddeutschland. (Foto: Gerd Baumgarten)

Eine abstürzende Space-X-Rakete hat eine Wolke aus Lithium erzeugt. Das wird in Zukunft wahrscheinlich häufiger passieren. Die Folgen sind nicht abzusehen.

Von Theresa Palm

Am 19. Februar des vergangenen Jahres stürzte eine Falcon-9-Rakete der Firma Space-X ab und verglühte teilweise in der Atmosphäre. Es war ein unkontrollierter Wiedereintritt, weswegen er nicht wie vorgesehen über dem Pazifik, sondern über Mitteleuropa stattfand – ein Tank landete in Polen. Forschende haben nun die chemischen Spuren dieses Ereignisses untersucht. Das Team um Robin Wing und Gerd Baumgarten vom Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (IAP) hat dabei festgestellt, dass die Lithium-Konzentration in 100 Kilometer Höhe nach dem Wiedereintritt um ein Zehnfaches erhöht war. Ihre Daten haben sie in einer Studie im Fachjournal Communications Earth & Environment veröffentlicht.

Zur SZ-Startseite

Weltraum
:„Wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht, die uns einholen werden“

So geht es nicht weiter: Der Müll im Weltall gefährdet Astronauten und Satellitendienste. Nun soll aufgeräumt werden, mit Harpune, Netz oder Greifarm. Doch das allein wird nicht reichen.

SZ PlusVon Theresa Palm

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite