Die Erde hat sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich schneller erwärmt als in den vorherigen Dekaden. Das schreiben Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und der US-Statistiker Grant Foster in einer neuen Studie im Fachjournal Geophysical Research Letters.
Studie: Erderwärmung hat sich beschleunigt
Erstmals meinen Forscher belegen zu können, dass die Erde sich seit 2015 noch weit schneller erwärmt als zuvor. Aber ist das wirklich so – und woran könnte es liegen?
Wie der Mensch die Erde aufheizt – und wie wir sie noch retten können. Die wichtigsten Daten und Hintergründe zu Klimawandel, Energiewende und nachhaltigem Leben.
