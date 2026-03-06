Zum Hauptinhalt springen

KlimawandelStudie: Erderwärmung hat sich beschleunigt

Lesezeit: 3 Min.

Die Ozeane nehmen etwa 90 Prozent der zusätzlichen Energie auf, die der Treibhausgas-Effekt auf der Erde hält.
Die Ozeane nehmen etwa 90 Prozent der zusätzlichen Energie auf, die der Treibhausgas-Effekt auf der Erde hält. Michael Bihlmayer/IMAGO

Erstmals meinen Forscher belegen zu können, dass die Erde sich seit 2015 noch weit schneller erwärmt als zuvor. Aber ist das wirklich so – und woran könnte es liegen?

Von Theresa Palm

Die Erde hat sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich schneller erwärmt als in den vorherigen Dekaden. Das schreiben Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und der US-Statistiker Grant Foster in einer neuen Studie im Fachjournal Geophysical Research Letters.

