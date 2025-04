Eine Aufteilung Deutschlands in fünf Strompreiszonen könnte viel Geld sparen, heißt es in einem lange erwarteten Bericht im Auftrag der EU. Was das für Verbraucher und Industrie bedeuten würde.

Von Christoph von Eichhorn und Nakissa Salavati

Es ist schon ein seltsamer Zufall: Genau an dem Tag, an dem in Spanien und Portugal der Strom ausfällt, Schnellzüge liegen bleiben, Kreditkarten nicht mehr funktionieren und Millionen Menschen merken, wie abhängig sie von Elektrizität sind, erscheint ein seit Jahren erwarteter Bericht zur Zukunft des europäischen Strommarkts. Auch wenn das Wort Blackout darin nicht vorkommt, geht es doch genau darum: das Stromnetz am Ende sicherer zu machen.