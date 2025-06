Von Theresa Palm

Wie konnte das passieren? Diese Frage trieb Menschen in ganz Europa um, als am 28. April in ganz Spanien und Portugal stundenlang der Strom ausfiel. Dass eine Cyberattacke für den Ausfall verantwortlich gewesen sein könnte, hatte der Übertragungsnetzbetreiber Red Eléctrica Española (REE) früh ausgeschlossen. Für die genaue Fehlersuche ließ man sich länger Zeit. Die spanische Regierung beauftragte eine Untersuchungskommission unter der Leitung der Ministerin für Ökologischen Wandel Sara Aagesen. Ebenso hatte sie die EU-Kommission um Aufklärung gebeten.