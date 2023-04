Elon Musk will sein "Starship" am Montag endlich in den Weltraum schießen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat den Testflug am Freitagabend genehmigt.

Von Dieter Sürig

Mit Startterminen ist das in der Raumfahrt so eine Sache. Bei einem technisch und physikalisch derart anspruchsvollen Unterfangen, ein Tausende Tonnen schweres Stahlmonster der Anziehungskraft der Erde zu entreißen und in den Weltraum zu befördern, kann es schon einmal zu Verzögerungen kommen. Erst recht, wenn es sich um ein neues Raumschiff handelt, das zum ersten Mal überhaupt die Erde verlassen soll. So wie es die US-amerikanische Firma Space-X mit ihrem Starship vorhat. Am Montag könnte es nun soweit sein, die lang erwartete Genehmigung der US-Luftfahrtbehörde ist da.

Der amerikanische Schriftsteller Norman Mailer schrieb von einem "Hexenkessel der Triebwerke", in denen die Feuersglut loderte, als er die Abreise der Mondexpedition Apollo 11 per Saturn-V-Rakete 1969 im Life-Magazin und später in seinem Buch "Of a Fire on the Moon" schilderte. Ein "apokalyptischer Wutausbruch der Töne" habe die Zuschauer am Startplatz in Florida erfasst, nachdem sich die Rakete langsam aus ihrer "feurigen Inkarnation" erhoben habe.

Der Testflug soll das Raumschiff erst einmal nur nach Hawaii bringen

Ähnlich könnten die Eindrücke beim Start des Starship werden, das größer und schwerer als die Saturn V ist und mehr als doppelt so viel Schub hat. Es besteht aus der 69 Meter langen unteren Stufe Super Heavy, angefeuert von 33 Triebwerken namens Raptor, und dem eigentlichen Starship, das 50 Meter misst, mit sechs weiteren Raptoren. Und das alles mit neun Metern Durchmesser. Auch das methanbetriebene Starship soll dereinst zum Mond, womöglich auch irgendwann zum Mars fliegen, doch der Testflug soll es erst einmal vom texanischen Boca Chica aus nach nicht einmal einer Erdumkreisung nur bis zu den hawaiianischen Inseln führen, wo die Oberstufe nach 90 Minuten im Meer wassern soll.

Trotzdem ist der Enthusiasmus der Space-Fans gewaltig. Auch deswegen, weil hinter dem Vorhaben Elon Musks kalifornische Raumfahrtfirma steckt und nicht die US-Raumfahrtbehörde Nasa. Das Starship wäre mit 5000 Tonnen Startgewicht und 7590 Tonnen Schub die leistungsstärkste Rakete, die bislang den Weltraum erreicht hätte. Sie könnte mit zunächst 150 Tonnen Nutzlastkapazität über den Orbit hinaus die Transportkosten ins All signifikant senken. Weil sie wiederverwendbar sein und im All aufgetankt werden soll, könnte sie gar eine neue Ära in der Raumfahrt einleiten. Und sie ist zu einem großen Teil privat finanziert.

Und was die Verspätungen angeht: Space-X wäre schon vor einem Jahr startklar gewesen, doch standen unter anderem noch Genehmigungen aus, was die Umweltverträglichkeit am Startplatz in Boca Chica betrifft. Nach diversen technischen Problemen absolvierte die Rakete dann im Januar einen erfolgreichen Testlauf mit 4500 Tonnen Treibstoff. Bei einem Triebwerkstest im Februar fielen zwar zwei der 33 Raptoren-Antriebe aus. Es gebe "aber immer noch genug Triebwerke, um die Umlaufbahn zu erreichen!", twitterte Elon Musk daraufhin.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Elon Musk rechnet mit einer Erfolgschance von 50 Prozent

Seit Anfang April wabern die Spekulationen über einen baldigen Start des Super-Raumschiffs denn auch wieder durchs Internet, da die Rakete an der Rampe stand. Mehrere Indizien sollten darauf hindeuten, dass das Starship am Ostermontag hätte abheben sollen. Webseiten hatten auf Hinweise der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) verwiesen, auf Warnhinweise für die Schifffahrt oder auch darauf, dass die Nasa für diesen Tag ein Beobachtungsflugzeug reserviert habe.

Am 6. April feuerte Musk die Spekulationen dann selbst noch an: Das Starship sei "bereit für den Start nächste Woche, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung". Am 11. April kündigte Space-X dann den Flugtest für die folgende Woche an, auf der Webseite ist konkret von Montag, 17. April, die Rede. Zuletzt fehlte noch die Genehmigung der Luftfahrtbehörde FAA, am Freitagabend kam sie dann endlich: "Nach einem umfassenden Lizenzverfahren hat die FAA festgestellt, dass Space-X alle Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Umwelt, Politik, Nutzlast, Luftraumsicherheit und finanzielle Verantwortung erfüllt", teilte die FAA mit. Die Lizenz ist für fünf Jahre gültig. Space-X zufolge gibt es am Montag von 14 Uhr Mitteleuropäischer Zeit an ein zweieinhalbstündiges Startfenster. Sollte etwas dazwischen kommen oder das Wetter ungünstig sein, soll es weitere Möglichkeiten an den Folgetagen geben.

Aber selbst, wenn der Start nun kommen sollte: Stefan Schlechtriem, Direktor des Instituts für Raumfahrtantriebe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Lampoldshausen, ist skeptisch, ob das Starship bereits in diesem Jahr den Orbit erreicht. Auch deswegen, weil es Raumschiffe mit Methanantrieb bislang nicht gegeben hat. "Die Falcon 9 von Space-X ist auf bekannter Technologie aufgebaut, da ist das Starship eine ganz andere Nummer", sagt er. "Wenn die Kiste abhebt, kommt es ziemlich dicht an den Orbit ran, das wird Elon Musk hinkriegen." Er habe allerdings seine Zweifel, "ob das Starship auch wieder heile zurückkommt", sagt Schlechtriem. Womöglich werde Musk doch noch eine Zeit lang mit dem Start warten, um die Chancen zu erhöhen.

Musk selbst hat allerdings auch schon davor gewarnt, die Erwartungen zu hoch zu schrauben. Die Chancen, nicht in den Orbit zu kommen, lägen bei 50 Prozent, sagte er Anfang März bei einer Konferenz der Bank Morgan Stanley. "Ich garantiere, dass es aufregend sein wird. Auf jeden Fall wird es nicht langweilig sein."