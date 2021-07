Hochwasser in Deutschland:Wie an den Klimawandel anpassen?

Wie an den Klimawandel anpassen?

Hochwasser in Deutschland

Überschwemmungen in Erftstadt-Blessem in der Nähe von Köln

Erst Hitzewellen und Dürre, dann Starkregen und Hochwasser: Der Klimawandel verschärft die Wetterextreme in Deutschland. Strategien dagegen sind schon lange bekannt, man müsste die Sache nur ernst nehmen.

Von Christoph von Eichhorn

Deutschland erlebt die schwerste Naturkatastrophe seit rund 60 Jahren, die Zahl der Todesopfer durch das Hochwasser übersteigt europaweit bereits jene der Überschwemmungen an der Oder 1997 und an der Donau 2002. Viele fragen jetzt: Ist es der Klimawandel? Und was hätten wir tun können, um die Katastrophe zu verhindern?