Von Jakob Wetzel

Begonnen hat es vielleicht in Uruk. Dort, am Euphrat, im heutigen Irak, entstand im 4. Jahrtausend vor Christus die erste bekannte Großstadt der Welt. Die Menschen bauten eine Stadtmauer, errichteten prächtige Tempel, bewässerten das Umland und spezialisierten sich auf Berufe, lebten etwa als Handwerker, als Händler oder Verwalter. Und sie erfanden die Schrift und die Literatur. Uruk wuchs mit der Zeit auf mehr als fünf Quadratkilometer Fläche an und beherbergte wohl Zehntausende Menschen. Doch umgekehrt nahmen die Bewohner dafür viel Unbill in Kauf. In der Metropole zerfiel die Gesellschaft in Arm und Reich, in Sklaven und Freie, in Herrscher und Beherrschte. Vermutlich brachen in der Enge der Stadt immer wieder Krankheiten aus. Und der Staat verlangte Abgaben, er unterwarf die Menschen seinen Gesetzen und führte Kriege.